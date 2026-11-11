Ynet: Трамп и Нетаньяху устроили перебранку из-за атак на Иран

В сентябре Tasnim сообщило, что Иран передал США семь неназванных условий для открытия Ормузского пролива. 11 октября секретарь совета безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что США приняли лишь некоторые условия плана Тегерана для возобновления американо-иранских переговоров и открытия Ормузского пролива. 10 ноября госсекретарь США Марко Рубио назвал требования Ирана для сделки с США абсурдными. Он пояснил, что Иран заинтересован в заключении сделки, однако предлагаемые им условия пока не позволяют вести серьезные переговоры. При этом Рубио допустил, что позиция Тегерана со временем может измениться.