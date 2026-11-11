Ynet: Трамп и Нетаньяху устроили перебранку из-за атак на Иран
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в выходные провели телефонный разговор на фоне разногласий между Вашингтоном и Иерусалимом насчет возобновления войны против Тегерана. Это был «необычайно трудный и жаркий обмен мнениями», пишет Ynet со ссылкой на источники.
Один из собеседников издания назвал контакт двух лидеров «крик-перебранкой из ада». При этом канцелярия Нетаньяху категорически отвергла эту версию, настаивая, что разговор не был конфронтационным. Высокопоставленный израильский чиновник подтвердил, что звонок состоялся, но, по его словам, это был «отнюдь не трудный разговор».
Указывается, что, несмотря на опровержения, замечания Нетаньяху в парламенте 10 ноября подчеркнули значительные разногласия по Ирану. Администрация Трампа хочет исчерпать возможность достижения соглашения с Тегераном, а Нетаньяху уверен, что ядерную угрозу невозможно окончательно устранить без падения иранского режима. Вопрос, возобновлять ли удары по Ирану и когда это делать, стал центральной точкой напряжения между двумя сторонами.
В сентябре Tasnim сообщило, что Иран передал США семь неназванных условий для открытия Ормузского пролива. 11 октября секретарь совета безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что США приняли лишь некоторые условия плана Тегерана для возобновления американо-иранских переговоров и открытия Ормузского пролива. 10 ноября госсекретарь США Марко Рубио назвал требования Ирана для сделки с США абсурдными. Он пояснил, что Иран заинтересован в заключении сделки, однако предлагаемые им условия пока не позволяют вести серьезные переговоры. При этом Рубио допустил, что позиция Тегерана со временем может измениться.