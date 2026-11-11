У радиостанции Rock FM сменился владелец

Единственным владельцем ООО «Классик рок», которому принадлежит действующая лицензия на вещание и товарный знак радиостанции Rock FM, стало АО «Технопарк 12», следует из данных ЕГРЮЛа. Ранее им владел «Мультимедиа холдинг». Новый собственник – АО «Технопарк 12», по данным ЕГРЮЛа, в свою очередь, принадлежит комбинированному ЗПИФу «Риолит». Головной компанией его УК – АО «ААА управление капиталом» выступает Газпромбанк, отмечается в базе данных «СПАРК-Интерфакс».