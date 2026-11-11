У радиостанции Rock FM сменился владелец

У радиостанции Rock FM сменился владелецВ последние годы бизнес-модель «Мультимедиа холдинга», в который входил вещатель, могла потерять устойчивость, считают эксперты
Единственным владельцем ООО «Классик рок», которому принадлежит действующая лицензия на вещание и товарный знак радиостанции Rock FM, стало АО «Технопарк 12», следует из данных ЕГРЮЛа. Ранее им владел «Мультимедиа холдинг». Новый собственник – АО «Технопарк 12», по данным ЕГРЮЛа, в свою очередь, принадлежит комбинированному ЗПИФу «Риолит». Головной компанией его УК – АО «ААА управление капиталом» выступает Газпромбанк, отмечается в базе данных «СПАРК-Интерфакс».
Представитель Газпромбанка отказался комментировать «коммерческие сделки управляющей компании». Так же поступил представитель АО «ААА управление капиталом». В пресс-службе «Мультимедиа холдинга» на момент публикации не ответили на запрос «Ведомостей».
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