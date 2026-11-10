Посла Молдавии вызвали в МИД России

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что объявление российского дипломата персоной нон грата не останется без ответа со стороны России. Она добавила, что действия молдавской стороны являются частью «деструктивного антироссийского курса официального Кишинева, направленного на полное разрушение многовековых российско-молдавских отношений». Захарова также подчеркнула, что Молдавия безосновательно выбрала повод для такого решения после обнаружения беспилотника на территории страны и не привела доказательств, что дрон является российским.