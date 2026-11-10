Посла Молдавии вызвали в МИД России

Посла Молдавии вызвали в МИД РоссииЕму выразили протест из-за объявления российского дипломата персоной нон грата
Посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий был вызван в Министерство иностранных дел России. Ему выразили решительный протест в связи с объявлением сотрудника российского посольства в Кишиневе персоной нон грата, сообщили в МИД РФ.
Как уточнили в МИДе, молдавские власти приняли такое решение 23 октября. Формальным основанием стало обнаружение на территории республики обломков беспилотника, который, по утверждению Кишинева, нес взрывчатое вещество.
В ответ российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, объявила сотрудника посольства Молдавии в России нежелательным лицом.
23 октября МИД Молдавии заявил, что объявит одного из сотрудников посольства России в Молдавии «персоной нон грата». Поводом стало обнаружение беспилотника в селе Киштелница Теленештского района примерно в 100 м от жилого дома. В результате инцидента никто не пострадал.
В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что объявление российского дипломата персоной нон грата не останется без ответа со стороны России. Она добавила, что действия молдавской стороны являются частью «деструктивного антироссийского курса официального Кишинева, направленного на полное разрушение многовековых российско-молдавских отношений». Захарова также подчеркнула, что Молдавия безосновательно выбрала повод для такого решения после обнаружения беспилотника на территории страны и не привела доказательств, что дрон является российским.
В начале октября спикер молдавского парламента Игорь Гросу допустил высылку посла России Олега Озерова из республики. При этом он не стал утверждать, что это произойдет в скором времени. Гросу пояснил, что Кишинев в будущем может перейти от вручения нот протеста к «дополнительным мерам».
Тогда Захарова назвала подобную риторику недопустимой. Она отметила, что такое заявление свидетельствует о полном отсутствии реальных поводов для обвинения в неуважении страны пребывания. По словам Захаровой, власти Молдавии скатываются до «прямолинейной лжи, беспочвенных обвинений и просто натурального хамства», но в Кишиневе «понимают реальную цену антироссийским заявлениям своих властей».