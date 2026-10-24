Захарова: Россия ответит на объявление посла РФ в Молдавии персоной нон грата

Официальный представитель МИДа добавила, что действия молдавской стороны являются частью «деструктивного антироссийского курса официального Кишинева, направленного на полное разрушение многовековых российско-молдавских отношений». Она также подчеркнула, что Молдавия безосновательно выбрала повод для такого решения после обнаружения беспилотника на территории страны и не привела доказательств, что дрон является российским.