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Захарова: Россия ответит на объявление посла РФ в Молдавии персоной нон грата

Анна Суслова

Объявление российского посла в Молдавии персоной нон грата не останется без ответа со стороны России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на официальном сайте дипведомства.

«За последние годы имел место целый ряд высылок российских дипломатов из Молдавии под надуманными предлогами или без таковых. Их настоящая цель – предельно осложнить работу посольства России в Кишиневе», – сообщила Захарова.

Официальный представитель МИДа добавила, что действия молдавской стороны являются частью «деструктивного антироссийского курса официального Кишинева, направленного на полное разрушение многовековых российско-молдавских отношений». Она также подчеркнула, что Молдавия безосновательно выбрала повод для такого решения после обнаружения беспилотника на территории страны и не привела доказательств, что дрон является российским.

23 октября МИД Молдавии заявил, что объявит одного из сотрудников посольства России в Молдавии «персоной нон грата». Поводом стало обнаружение беспилотника в селе Киштелница Теленештского района примерно в 100 м от жилого дома. Пострадавших нет.

При этом 2 октября спикер молдавского парламента Игорь Гросу также допустил высылку посла России из республики, однако не стал утверждать, что это произойдет в скором времени.

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