FT: Европа готова возобновить диалог с Россией по ракетам

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков говорил в ноябре, что новая архитектура безопасности в Европе может быть создана исключительно как часть евразийской. По его мнению, актуальные тенденции приводят к выводу о том, что «архитектура безопасности в Европе разрушена и восстановлению не подлежит».