FT: Европа готова возобновить диалог с Россией по ракетам
Брюссель готов к диалогу с Москвой по договорам, ограничивающим размещение определенных типов ракет. Об этом пишет Financial Times (FT).
Как следует из материала, европейские чиновники готовы обсуждать восстановление «механизмов предотвращения конфликтов, которые действовали во времена холодной войны». В качестве примера таких механизмов приводится Договор по открытому небу 1992 г.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков говорил в ноябре, что новая архитектура безопасности в Европе может быть создана исключительно как часть евразийской. По его мнению, актуальные тенденции приводят к выводу о том, что «архитектура безопасности в Европе разрушена и восстановлению не подлежит».
9 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет обсуждать идею зятя президента США Джареда Кушнера сделать Совет Россия – НАТО основой для переговоров по архитектуре европейской безопасности.