Мальдивы изменили порядок заполнения декларации для туристов
С 9 ноября туристам, прибывающим на Мальдивы, необходимо подтверждать адрес электронной почты одноразовым кодом при заполнении обязательной декларации IMUGA. Без ввода кода завершить оформление документа нельзя, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на иммиграционную службу страны.
Для подачи декларации путешественнику нужно указать действующий адрес электронной почты на официальном сайте, получить на него одноразовый пароль (OTP) и ввести его в системе. После этого можно заполнить остальные данные и отправить анкету. Требование распространяется на всех иностранных туристов, в том числе детей. Декларацию необходимо оформить не ранее чем за 96 часов до прибытия на Мальдивы. Родители вправе использовать собственную электронную почту при заполнении документов за младенцев. Услуга остается бесплатной.
После отправки анкеты туристам рекомендуют сохранить полученный QR-код. При выезде из страны декларация не нужна, уточнили в АТОР. В обновленной системе также появилась возможность добавлять членов семьи или группы при заполнении анкеты. Однако это не отменяет требования оформлять отдельную декларацию на каждого путешественника.
5 октября в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что власти Мальдив отложили до 1 апреля 2027 г. введение налога на товары и услуги (GST) для иностранных туроператоров, турагентств и платформ бронирования. Изначально его применение должно было начаться 1 октября 2026 г. Налог предполагалось начислять не только на услуги, оказываемые на Мальдивах, но и на маржу туроператоров и вознаграждение турагентов в России. В РСТ отметили, что с 1 января по 18 августа 2026 г. архипелаг посетили почти 200 000 российских туристов, что соответствует второму месту среди зарубежных рынков и доле около 15%.
24 сентября АТОР направила обращение в министерство туризма и авиации Мальдив из-за изменений налогового законодательства, которые затронут иностранных поставщиков туристических услуг. АТОР призвала правительство Мальдив исключить маржу российских туроператоров из-под действия нового механизма и приостановить соответствующие требования до урегулирования вопроса.