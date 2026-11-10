Мальдивы изменили порядок заполнения декларации для туристов

5 октября в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что власти Мальдив отложили до 1 апреля 2027 г. введение налога на товары и услуги (GST) для иностранных туроператоров, турагентств и платформ бронирования. Изначально его применение должно было начаться 1 октября 2026 г. Налог предполагалось начислять не только на услуги, оказываемые на Мальдивах, но и на маржу туроператоров и вознаграждение турагентов в России. В РСТ отметили, что с 1 января по 18 августа 2026 г. архипелаг посетили почти 200 000 российских туристов, что соответствует второму месту среди зарубежных рынков и доле около 15%.