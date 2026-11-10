Рубио назвал переговоры по Украине в Абу-Даби продуктивными
По его словам, состоявшиеся обсуждения можно оценить положительно, но рассчитывать на скорое достижение соглашения не следует. Рубио подчеркнул, что никто не ожидает разрешения ситуации в ближайшие сутки.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби начались 10 ноября. Первая встреча продолжалась 4,5 часа. По информации источника ТАСС, российская и украинская делегации в ходе переговоров общались на русском языке. Собеседник также сообщил, что трехсторонние переговоры продолжатся в среду, 11 ноября.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В составе группы также заместители главы МИДа Сергей Рябков и Михаил Галузин, представители Генштаба Игорь Костюков, Юрий Жигарловский, Александр Зорин и др. Украину представляют глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица и др. От США в переговорах участвуют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Перед переговорами Кушнер выразил надежду на продуктивный диалог с представителями России и Украины.