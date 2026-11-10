Рубио назвал переговоры по Украине в Абу-Даби продуктивными

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В составе группы также заместители главы МИДа Сергей Рябков и Михаил Галузин, представители Генштаба Игорь Костюков, Юрий Жигарловский, Александр Зорин и др. Украину представляют глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица и др. От США в переговорах участвуют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.