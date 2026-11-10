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Рубио назвал переговоры по Украине в Абу-Даби продуктивными

Ксения Наумчик
JOHN REYES MEJIA \ TASS
JOHN REYES MEJIA \ TASS

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине, прошедшие в Абу-Даби, были продуктивными, однако участникам предстоит решить еще немало вопросов. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает «Интерфакс».

По его словам, состоявшиеся обсуждения можно оценить положительно, но рассчитывать на скорое достижение соглашения не следует. Рубио подчеркнул, что никто не ожидает разрешения ситуации в ближайшие сутки.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби начались 10 ноября. Первая встреча продолжалась 4,5 часа. По информации источника ТАСС, российская и украинская делегации в ходе переговоров общались на русском языке. Собеседник также сообщил, что трехсторонние переговоры продолжатся в среду, 11 ноября.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В составе группы также заместители главы МИДа Сергей Рябков и Михаил Галузин, представители Генштаба Игорь Костюков, Юрий Жигарловский, Александр Зорин и др. Украину представляют глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица и др. От США в переговорах участвуют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Перед переговорами Кушнер выразил надежду на продуктивный диалог с представителями России и Украины.

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