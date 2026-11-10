Комитет Госдумы потребовал от МВД отчет о рейде в Китай-городе

Член Совета по правам человека Ева Меркачева поделилась с «Ведомостями» мнением, что места сбора молодежи стоило «окультуривать»: «Парковые зоны, какие-то места, типа, не знаю, там каких-то коворкингов и так далее, чтобы они понимали, что есть место, где они могут в тепле побыть, там, не знаю, вместе потусоваться, попить чай, там какой-нибудь для них сделать какое-нибудь недорогое кафе, чтобы там было, где они могли бы что-то полезное съесть, вместе потусоваться, где, ну, где было бы что-то, что было бы им интересно». Еще одним направлением она назвала организацию бесплатных киносеансов. «В общем, вовлекать их активно в какую-то культурную, интересную жизнь, которая была бы им привлекательна с учетом вот их нынешних интересов», – сказала она.