Комитет Госдумы потребовал от МВД отчет о рейде в Китай-городе

Комитет Госдумы потребовал от МВД отчет о рейде в Китай-городеРодители пожаловались на действия полиции при задержании подростков
Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства запросил у МВД информацию о массовых задержаниях подростков в районе Китай-города в Москве 7 ноября. Соответствующее обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву направила председатель комитета Нина Останина. Документ имеется в распоряжении «Ведомостей».
В письме говорится о возможных нарушениях прав несовершеннолетних. По сообщениям СМИ, полиция задерживала в том числе подростков, не находившихся в состоянии алкогольного опьянения, не разъясняя им причины задержания. Родителям некоторых несовершеннолетних своевременно не сообщали об их местонахождении и не предоставляли доступ в отделы полиции. Часть задержанных, как утверждается в обращении, находилась в автозаках и отделениях более трех часов.
Комитет попросил МВД сообщить цели рейда, число задержанных и основания для составления административных протоколов. Отдельно депутаты запросили данные о несовершеннолетних, в том числе отпущенных без оформления материалов, направленных в специальные центры и поставленных на профилактический учет.
Кроме того, парламентарии потребовали проверить соблюдение прав задержанных на телефонный звонок, своевременное уведомление родителей, условия содержания несовершеннолетних и сообщения о применении физической силы полицейскими.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, число задержанных могло достигать нескольких сотен человек, преимущественно подростков. РЕН ТВ сообщал, что число задержанных, со слов их родителей, может достигать 300 человек. Официальную численность полиция не раскрывала.
В столичном ГУ МВД объяснили, что 7 ноября в центре Москвы проводились профилактические мероприятия для обеспечения общественного порядка и пресечения административных правонарушений, в том числе распития алкоголя в общественных местах. Граждан доставляли в отдел полиции по Басманному району для выяснения обстоятельств. В ведомстве добавили, что в отношении нарушителей будут приняты меры в установленном законом порядке.
Член Совета по правам человека Ева Меркачева поделилась с «Ведомостями» мнением, что места сбора молодежи стоило «окультуривать»: «Парковые зоны, какие-то места, типа, не знаю, там каких-то коворкингов и так далее, чтобы они понимали, что есть место, где они могут в тепле побыть, там, не знаю, вместе потусоваться, попить чай, там какой-нибудь для них сделать какое-нибудь недорогое кафе, чтобы там было, где они могли бы что-то полезное съесть, вместе потусоваться, где, ну, где было бы что-то, что было бы им интересно». Еще одним направлением она назвала организацию бесплатных киносеансов. «В общем, вовлекать их активно в какую-то культурную, интересную жизнь, которая была бы им привлекательна с учетом вот их нынешних интересов», – сказала она.
Журналистка Шура Богачева, специализирующаяся на субкультурах, считает, что в Китай-городе собираются обычные подростки, в том числе представители неформальных сообществ, а случаи употребления алкоголя, наркотиков и драк среди них составляют меньшинство. По ее словам, район стал известным местом встреч молодежи далеко за пределами Москвы. Богачева полагает, что полиция должна реагировать на конкретные нарушения, но не препятствовать подросткам просто проводить время вместе. Она отмечает, что в России, включая Москву, недостаточно доступных мест для молодежных встреч, а подростков все чаще вытесняют из парков и дворов.