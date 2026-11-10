Суд оштрафовал Google и Telegram на общую сумму 7,6 млн рублей
Таганский районный суд Москвы оштрафовал компании Google и Telegram на общую сумму 7,6 млн руб. за неудаление запрещенного в России контента. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Каждой компании назначили штраф в размере 3,8 млн руб. Google LLC и Telegram Messenger Inc. признаны виновными в административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Эта статья устанавливает ответственность за неудаление информации, если такая обязанность предусмотрена российским законодательством.
3 ноября Таганский суд уже штрафовал обе компании на 3,8 млн руб. каждую за аналогичные нарушения. Кроме того, Telegram назначили штрафы на общую сумму 14 млн руб. по двум эпизодам неудаления запрещенного контента.
В тот же день стало известно, что судебные приставы взыскивают с Google около 38 млрд руб., включая почти 21 млрд руб. штрафов. Всего с 2021 г. в отношении компании возбудили 66 исполнительных производств.
7 октября Таганский суд оштрафовал Google, Reddit, Telegram и Twitch за неудаление запрещенной информации. Первым трем компаниям назначили по 3,8 млн руб., Twitch – 14 млн руб.