В России с Google взыскивают почти 38 млрд рублей

29 октября конкурсный управляющий российской компании Валерий Таляровский сообщил, что российское ООО «Гугл» выплатило почти 16,8 млрд руб. штрафов, присужденных в России американской Google LLC. По его словам, к 20 сентября на расчетный счет ООО «Гугл» поступило более 16,7 млрд руб. Из этой суммы около 14,7 млрд руб. Еще более 2,1 млрд руб. приставы взыскали с должников российского ООО «Гугл» по исполнительным документам в пользу компании. Всего за время конкурсного производства в конкурсную массу ООО «Гугл» поступило более 18,8 млрд руб.