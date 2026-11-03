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Главная / Общество /

В России с Google взыскивают почти 38 млрд рублей

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Судебные приставы взыскивают с американской компании Google LLC около 38 млрд руб. Почти 21 млрд руб. из этой суммы приходится на штрафы. Об этом говорится в материалах, с которыми ознакомилось агентство ТАСС.

Согласно документам, с 2021 г. в отношении компании возбуждено 66 исполнительных производств. Помимо штрафов, в общую сумму взысканий входят около 4,04 млрд руб. исполнительского сбора, а также требования имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.

Речь идет о задолженности, возникшей в том числе из-за нарушений российского законодательства. Исполнительные производства находятся на стадии взыскания.

29 октября конкурсный управляющий российской компании Валерий Таляровский сообщил, что российское ООО «Гугл» выплатило почти 16,8 млрд руб. штрафов, присужденных в России американской Google LLC. По его словам, к 20 сентября на расчетный счет ООО «Гугл» поступило более 16,7 млрд руб. Из этой суммы около 14,7 млрд руб. Еще более 2,1 млрд руб. приставы взыскали с должников российского ООО «Гугл» по исполнительным документам в пользу компании. Всего за время конкурсного производства в конкурсную массу ООО «Гугл» поступило более 18,8 млрд руб.

Google неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения, в том числе за неудаление информации, распространение которой в России запрещено. 3 ноября Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google LLC и Telegram на 3,8 млн руб. по ч. 2 ст. 13.41 КоАП. 7 октября Таганский райсуд оштрафовал компанию по тому же административному нарушению на 3,8 млн руб.

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