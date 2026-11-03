Три нефтяных танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

17 октября супертанкер, перевозивший более 2 млн баррелей сырой нефти, загорелся после того, как судно наткнулось на морскую мину в Ормузском проливе. Танкер пытался пройти по несанкционированному маршруту с отключенными системами слежения. По заявлению ВМС КСИР, судно намеренно отключило все системы позиционирования и радиолокации, пытаясь ввести в заблуждение иранские морские власти. Танкер пытался пересечь пролив при поддержке американских военных.