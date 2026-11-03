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Три нефтяных танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

Ксения Наумчик

Три нефтяных танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает Tasnim.

По версии иранских военных, суда следовали по маршруту, который Тегеран считает запрещенным. В заявлении утверждается, что танкеры отключили радиолокационные и навигационные системы перед попыткой пройти через пролив.

В КСИР сообщили, что поврежденные суда дрейфуют у южного побережья Ормузского пролива и продолжают гореть.

17 октября супертанкер, перевозивший более 2 млн баррелей сырой нефти, загорелся после того, как судно наткнулось на морскую мину в Ормузском проливе. Танкер пытался пройти по несанкционированному маршруту с отключенными системами слежения. По заявлению ВМС КСИР, судно намеренно отключило все системы позиционирования и радиолокации, пытаясь ввести в заблуждение иранские морские власти. Танкер пытался пересечь пролив при поддержке американских военных. 

14 октября управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что контейнеровоз и танкер попали под обстрел в Ормузском проливе. 12 октября КСИР Ирана заявил о нанесении удара по третьему танкеру в Ормузском проливе за два дня. Судно отключило навигационную систему и проигнорировало предупреждение КСИР, после чего было поражено.

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