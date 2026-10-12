Силы КСИРа нанесли удар по танкеру в Ормузском проливе
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении удара по третьему танкеру в Ормузском проливе за два дня, сообщило агентство Tasnim.
«Сегодня утром в Ормузском проливе был поражен третий танкер-нарушитель типа «супертанкер», – говорится в сообщении.
По данным КСИРа, танкер намеревался покинуть Ормузский пролив. Он отключил навигационную систему и проигнорировал предупреждение КСИРа, после чего был поражен. Отмечается, что после удара на борту судна начался пожар.
Также в КСИРе подчеркнули, что любой танкер, который, по мнению Ирана, сотрудничает с США в Ормузском проливе и Персидском заливе, будет уничтожен.
9 октября КСИР нанес удар по танкеру NV Sunshine. Он перевозил СПГ в Ормузском проливе. По данным КСИРа, танкер пытался пройти по «незаконному маршруту» в южной части пролива. После удара в машинном отделении и системе управления судна произошел пожар.
10 октября КСИР заявил, что при попытке пройти по несогласованному маршруту в Ормузском проливе на мине подорвался нефтяной танкер. По данным КСИРа, танкер отключил навигационную систему. После взрыва на судне начался пожар.