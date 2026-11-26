Трамп заподозрил занижение оценки роста ВВП США перед выборами
Оценка роста ВВП США от бюро экономического анализа страны перед промежуточными выборами могла быть специально занижена, и это нужно расследовать. С таким требованием президент США Дональд Трамп выступил в своей соцсети Truth Social.
«Почему правильный показатель не был опубликован до выборов?» – написал Трамп.
По его словам, первоначальная оценка роста ВВП в III квартале составляла 3,4%, однако спустя три недели показатель пересмотрели до 4,3%. Американский лидер назвал расхождение «ошибкой рекордного масштаба» и призвал к немедленному расследованию.
9 ноября глава Белого дома поставил под сомнение честность промежуточных выборов в конгресс. Он выразил недоверие к результатам голосования и работе избирательного оборудования. Трамп также заявил, что некоторые результаты досрочного голосования якобы сделали победу республиканцев невозможной независимо от явки избирателей.
8 ноября американский президент назвал результаты промежуточных выборов огромным шагом назад для страны. Он также связал итоги голосования с падением американского фондового рынка и пообещал, что Республиканская партия вернется сильнее.
На промежуточных выборах 3 ноября американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Демократы получили большинство в обеих палатах конгресса.