До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что оба президента выступят на конференции. Перед этим главам государств расскажут об основных направлениях развития технологий ИИ. В рамках мероприятия Путин также пообщается с молодыми специалистами в области ИИ.