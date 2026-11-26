Полянский со ссылкой на военных экспертов добавил, что нет сомнений в том, что целью учений НАТО вблизи границ Калининградской области является захват региона. По словам постпреда РФ при ОБСЕ, альянс прорабатывает как сухопутные, так и воздушные и морские варианты.