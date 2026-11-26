Полянский: вовлеченность НАТО в атаки на суда РФ приближает ядерную войну
Вовлеченность отдельных стран НАТО в атаки на российские суда в Балтийском море приближает ядерную войну с Россией. Об этом постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил на постоянном совете организации.
«Иными словами, отрабатывается прямой путь к ядерной войне с Россией. К ней же нас приближают факты прямого вовлечения отдельных стран НАТО в террористические атаки на российские гражданские суда в Балтийском море», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Полянский со ссылкой на военных экспертов добавил, что нет сомнений в том, что целью учений НАТО вблизи границ Калининградской области является захват региона. По словам постпреда РФ при ОБСЕ, альянс прорабатывает как сухопутные, так и воздушные и морские варианты.
При этом Полянский привел в пример недавние действия Эстонии. По его словам, 21 ноября Таллин предоставил Украине воздушное пространство страны для дронов, которые наносили удар по российским грузовым судам, в том числе и по судну Sparta II, атакованному в международных водах Финского залива.
«Разумеется, Таллин будет все отрицать. Министерство иностранных дел Эстонии уже поспешило заявить, что страна «никогда не позволяла и никогда не позволит использовать свою территорию для военных операций другого государства», – заключил он.
15 октября Полянский также заявил, что Россия вынуждена готовить военный ответ на учения НАТО по отработке применения ядерного оружия. По его словам, в ежегодных учениях Steadfast Noon участвуют военнослужащие 17 стран НАТО, а в ходе маневров авиация альянса отрабатывает выполнение ядерных миссий вблизи российских границ.