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Полянский: РФ вынуждена готовить ответ на ядерные учения НАТО у своих границ

Татьяна Мозолевская
Zuma / TASS
Zuma / TASS

Россия вынуждена готовить военный ответ на учения НАТО по отработке применения ядерного оружия, которые проходят в непосредственной близости от российских границ. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета организации, передает «РИА Новости».

По словам дипломата, в ежегодных учениях Steadfast Noon участвуют военнослужащие 17 стран НАТО. В ходе маневров авиация альянса отрабатывает выполнение ядерных миссий вблизи российских границ.

«Разумеется, мы вынуждены готовить на подобные провокации адекватный военный ответ. Так на нашем месте поступило бы любое уважающее себя государство», – заявил Полянский.

Постпред РФ при ОБСЕ также выразил обеспокоенность возможными последствиями учений. Он задался вопросом, осознают ли в Брюсселе, что подобные маневры могут привести к «прямому ядерному конфликту на континенте».

13 октября НАТО начало ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon с участием вооруженных сил 17 стран. Маневры продлятся до конца следующей недели. Германия перебросила на авиабазу Авиано на севере Италии три истребителя-бомбардировщика Tornado из состава 33-го тактического авиационного крыла. По данным ВВС ФРГ, в учениях также принимают участие несколько десятков немецких военнослужащих.

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