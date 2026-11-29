Консервативная PP и правая Vox могут получить большинство на выборах в ИспанииВ стране завершились парламентские выборы
Согласно опросу, опубликованному после закрытия избирательных участков в материковой Испании, правоцентристская Народная партия (PP) и ультраправая Vox могут вместе получить парламентское большинство. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование Sigma Dos. Уточняется, что это не экзит-полл, а опрос, проведенный в последнюю неделю голосования.
По данным исследования, PP может рассчитывать на 131–136 мест, включая два мандата от партии UPN, входящей с ней в коалицию в одном из регионов. Vox претендует на 44–48 мест. Таким образом, вместе PP и Vox могут получить от 175 до 184 мест. Для большинства в нижней палате из 350 мест необходимо 176 мандатов.
Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) действующего премьера Педро Санчеса, по прогнозу, получит 119–124 места, а крайне левый «Широкий фронт» – 10–11. Опрос основан на 19 500 интервью, проведенных с 13 по 28 ноября. Официальные результаты начнут поступать после 21:00 GMT (23:00 мск), когда закроются участки на Канарских островах.
Основные предложения трех крупнейших партий
В ходе кампании PSOE, PP и Vox представили свои программы по ключевым вопросам, продолжает агентство.
Жилье. PSOE предлагает построить 100 000 доступных государственных домов, выдавать беспроцентные кредиты до 50 000 евро для покупателей первого жилья и приостановить выселение уязвимых арендаторов. PP обещает построить 1 млн домов, принять закон о вовлечении земель в жилищное строительство и предоставить ипотечные гарантии для покупателей первого жилья. Vox выступает за реформу земельного законодательства для стимулирования строительства, приоритетный доступ испанцев к жилью и налоговые льготы для покупателей первого жилья.
Миграция. PSOE намерена расширять легальные пути для проживания и работы в Испании, выделить 500 млн евро на программы интеграции и гражданства для мигрантов и усилить их защиту. PP предлагает установить квоты на рабочие визы в зависимости от дефицита кадров и ужесточить правила получения убежища. Vox выступает за усиление пограничного контроля, ужесточение требований к проживанию и отмену государственных пособий для мигрантов без документов.
Налоги. PSOE предлагает сохранить налоговые льготы для малоимущих, ввести новые налоги для крупных технологических компаний и глобальный минимальный налог для сверхбогатых. PP намерена снизить налоги для граждан с низкими и средними доходами, индексировать налоговые ставки в соответствии с инфляцией и освободить самозанятых с доходом до 85 000 евро от НДС. Vox выступает за снижение подоходного налога, налога на прибыль и энергетических налогов с дополнительными льготами для семей.
Украина. Представители партии Vox в прошлом высказывались против продолжения поддержки Украины, в то время как действующее правительство страны планирует продолжать оказывать помощь Киеву. Лидер PP Альберто Нуньес Фейхоо также выступает за сохранение поддержки Украины.