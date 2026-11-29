По данным исследования, PP может рассчитывать на 131–136 мест, включая два мандата от партии UPN, входящей с ней в коалицию в одном из регионов. Vox претендует на 44–48 мест. Таким образом, вместе PP и Vox могут получить от 175 до 184 мест. Для большинства в нижней палате из 350 мест необходимо 176 мандатов.