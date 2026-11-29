Песков: Россия хочет понять позицию Европы по Украине
Россия хотела бы сначала понять позицию европейцев по украинскому урегулированию, прежде чем расширять трехсторонний формат переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире News.by.
«Как пойдет дальше, трудно сказать. Естественно, решение будет принимать президент [России Владимир] Путин. Мы хотели сначала поговорить с европейцами, понять, насколько они могут способствовать миру. Европейцы сказали, что они не хотят общаться с нами в двустороннем формате», – сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).
Путин 19 ноября заявил журналистам в Шэньчжэне, что Москве нужно понять, с чем Европа готова прийти на переговоры. По его словам, Россия по дипломатическим каналам пригласила европейцев приехать в Москву, чтобы выслушать их позицию по урегулированию.
24 ноября Песков заявил, что России непонятно, какой вклад могли бы внести европейцы в переговоры по Украине. По его словам, Москва не видит «добавленной стоимости» от их участия в мирном процессе.
26 ноября глава МИД Сергей Лавров рассказал, что европейские страны добиваются участия в переговорах по Украине, но при этом не считают необходимым долгосрочное урегулирование конфликта.