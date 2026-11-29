«Как пойдет дальше, трудно сказать. Естественно, решение будет принимать президент [России Владимир] Путин. Мы хотели сначала поговорить с европейцами, понять, насколько они могут способствовать миру. Европейцы сказали, что они не хотят общаться с нами в двустороннем формате», – сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).