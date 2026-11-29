В ночь на 29 ноября силы ПВО ликвидировали 1017 украинских беспилотников над 20 регионами РФ. 29 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 29 ноября и вечером 28 ноября в сторону Московского региона летели 542 дрона. 105 аппаратов были уничтожены на подлете к Москве, остальные – на дальних подступах.