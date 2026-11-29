Силы ПВО за день сбили 19 украинских беспилотников над регионами России
В течение дня российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 19 украинских беспилотников над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
БПЛА сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Курской и Орловской областей.
В ночь на 29 ноября силы ПВО ликвидировали 1017 украинских беспилотников над 20 регионами РФ. 29 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 29 ноября и вечером 28 ноября в сторону Московского региона летели 542 дрона. 105 аппаратов были уничтожены на подлете к Москве, остальные – на дальних подступах.
29 ноября в Новозыбкове Брянской области украинский БПЛА атаковал пассажирский поезд Москва – Климово. Пострадавших нет. В поселке Белевица Погарского района в результате взрыва дрона-камикадзе был ранен 57-летний мужчина, ранения из-за атаки БПЛА также получил водитель маршрутного такси возле села Спиридонова Буда Злынковского района. В селе Веселая Лопань Белгородской области в результате атаки беспилотника по легковому автомобилю погиб мужчина, еще один мужчина получил ранения.