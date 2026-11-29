7 октября в самолет авиакомпании IndiGo, летевший из индийского города Патны в Лакхнау, попала молния при заходе на посадку. Об этом сообщал портал Times of India. В результате была повреждена носовая часть воздушного судна. Пилоты благополучно посадили самолет. На борту находились 104 пассажира и шесть членов экипажа, никто не пострадал.