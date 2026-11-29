МИД: представители ЕС впечатлились докладом РФ по Украине
Представители Евросоюза (ЕС) подробно рассмотрели доклад российской делегации по Украине в рамках работы по продвижению ежегодной резолюции Генассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма. Об этом заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев в Telegram-канале.
«Ранее уже неоднократно приводил примеры в доказательство того, что эти доклады не просто замечают, а с ними внимательно знакомятся, их изучают и анализируют», – заявил Лукьянцев.
По его словам, коллеги из Евросоюза тщательно разбирали доклады российской стороны как в ходе консультаций с государствами, так и в ходе голосования по резолюции в Генассамблее ООН. Лукьянцев добавил, что в докладе российской делегации по Украине европейские коллеги «подробно остановились на разделах документа и цитировали его положения», которые коснулись вопросов проведения мероприятий в честь нацистов и их пособников на Украине, сооружения памятников нацистам и коллаборационистам, препятствования празднованию Дня Победы 9 мая и др.
Лукьянцев отметил, что ему было приятно осознать, что труд российской команды приносит конкретные результаты. Он подчеркнул, что поблагодарил коллег из ЕС за «такую рекламу докладов МИД России среди государств – членов ООН» и пригласил их на презентации докладов по данному вопросу, которые Россия ежегодно проводит на полях сессий Совета ООН по правам человека в Женеве и в штаб-квартире ОБСЕ в Вене.
24 ноября замглавы МИД России Дмитрий Любинский и заместитель генерального директора МИД Израиля Мейрав Эйлон Шахар в ходе переговоров обсудили противодействие героизации нацизма на Украине и в других странах. Стороны также обсудили вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом.