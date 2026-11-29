По его словам, коллеги из Евросоюза тщательно разбирали доклады российской стороны как в ходе консультаций с государствами, так и в ходе голосования по резолюции в Генассамблее ООН. Лукьянцев добавил, что в докладе российской делегации по Украине европейские коллеги «подробно остановились на разделах документа и цитировали его положения», которые коснулись вопросов проведения мероприятий в честь нацистов и их пособников на Украине, сооружения памятников нацистам и коллаборационистам, препятствования празднованию Дня Победы 9 мая и др.