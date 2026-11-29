В течение нескольких часов основатель SpaceX прокомментировал 10 сообщений пользователей на эту тему. В последнем сообщении Маск заявил, что USAID было «клубком червей». В другом посте согласился с высказыванием пользователя, что USAID было «преступной организацией, которая финансировала биологическое оружие, цензуру и глобальные перевороты» за счет средств американских налогоплательщиков.