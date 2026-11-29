Маск: USAID ответственно за гибель многих людей
Агентство США по международному развитию (USAID) несет ответственность за гибель многих людей. Об этом заявил основатель SpaceX Илон Маск в соцсети X.
«USAID несет ответственность за огромное число смертей из-за своих операций по смене режимов, особенно на Украине», – заявил Маск.
В течение нескольких часов основатель SpaceX прокомментировал 10 сообщений пользователей на эту тему. В последнем сообщении Маск заявил, что USAID было «клубком червей». В другом посте согласился с высказыванием пользователя, что USAID было «преступной организацией, которая финансировала биологическое оружие, цензуру и глобальные перевороты» за счет средств американских налогоплательщиков.
25 ноября спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что USAID занималось «промывкой мозгов» и заставило людей поверить в преимущества цензуры. Он добавил, что агентство систематически боролось со свободой слова, а неудобные нарративы называло «дезинформацией».
19 августа 2025 г. президент США Дональд Трамп прекратил 15 программ зарубежного финансирования на общую сумму $4,9 млрд. В список также вошли ассигнования на программы USAID, миротворческие мероприятия и взносы в международные организации.