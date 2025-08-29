Трамп прекратил 15 программ зарубежного финансирования на $4,9 млрд
Президент США Дональд Трамп прекратил 15 программ зарубежного финансирования на общую сумму $4,9 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо американского лидера спикеру палаты представителей Майку Джонсону.
В указанные средства входят ассигнования на программы Агентства США по международному развитию (USAID), миротворческие мероприятия и взносы в международные организации.
29 августа New York Post писало о намерениях Трампа отменить уже одобренный конгрессом пакет расходов на иностранную помощь и миротворческие операции на сумму почти $5 млрд.
По данным издания, Белый дом планирует использовать законодательный механизм, к которому не обращались 48 лет. Суть схемы заключается в том, что президент направляет запрос об отмене расходов максимально близко к завершению финансового года. В этом случае срок их использования истекает до того, как конгресс успевает рассмотреть и ответить на обращение.