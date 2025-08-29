NYP: Трамп намерен отменить пакет иностранной помощи на $5 млрд
Администрация президента США Дональда Трампа собирается отменить уже одобренный конгрессом пакет расходов на иностранную помощь и миротворческие операции на сумму почти $5 млрд, сообщает New York Post.
По данным издания, Белый дом планирует использовать законодательный механизм, к которому не обращались 48 лет. Суть схемы заключается в том, что президент направляет запрос об отмене расходов максимально близко к завершению финансового года. В этом случае срок их использования истекает до того, как конгресс успевает рассмотреть и ответить на обращение.
Отмечается, что в указанные $5 млрд входят ассигнования на программы Агентства США по международному развитию (USAID), миротворческие мероприятия и взносы в международные организации.
1 июля госсекретарь США Марко Рубио заявил о прекращении программ USAID. Он отметил, что в дальнейшем инициативы иностранной помощи будут осуществляться через госдепартамент с «большей подотчетностью и эффективностью».
2 августа The Washington Post писала, что после ликвидации USAID на складах по всему миру скопилось 60 000 т гуманитарной помощи. Часть продуктов уже испортилась и будет уничтожена.