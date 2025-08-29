NYP: Трамп намерен отменить пакет иностранной помощи на $5 млрд

По данным издания, Белый дом планирует использовать законодательный механизм, к которому не обращались 48 лет. Суть схемы заключается в том, что президент направляет запрос об отмене расходов максимально близко к завершению финансового года. В этом случае срок их использования истекает до того, как конгресс успевает рассмотреть и ответить на обращение.