Рубио: USAID сворачивает программу иностранной помощи

Рубио раскритиковал USAID за то, что агентство ориентировалось не на налогоплательщиков США или избранного президента, а на Организацию Объединенных Наций, многонациональные неправительственные организации (НПО) и мировое сообщество. По мнению госсекретаря, USAID представляло свои проекты как благотворительность, а не как инструменты американской внешней политики для защиты национальных интересов. Он отметил, что слишком часто эти программы продвигали антиамериканские идеалы.