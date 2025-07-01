Рубио: USAID сворачивает программу иностранной помощи
Американское Агентство по международному развитию (USAID) прекращает реализацию программ иностранной помощи с 1 июля, объявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Программы помощи, соответствующие политике администрации и направленные на продвижение интересов Америки, будут осуществляться государственным департаментом», – написал Рубио в своем блоге на платформе Substack.
По его словам, в рамках нового подхода программы будут реализованы с большей подотчетностью, стратегичностью и эффективностью.
Рубио раскритиковал USAID за то, что агентство ориентировалось не на налогоплательщиков США или избранного президента, а на Организацию Объединенных Наций, многонациональные неправительственные организации (НПО) и мировое сообщество. По мнению госсекретаря, USAID представляло свои проекты как благотворительность, а не как инструменты американской внешней политики для защиты национальных интересов. Он отметил, что слишком часто эти программы продвигали антиамериканские идеалы.
Госсекретарь подчеркнул, что получатели помощи должны понимать: помощь от США – это не благотворительность от неизвестных НПО, а инвестиция американского народа.
21 мая Рубио заявлял, что США больше не могут «решать все мировые проблемы». По его мнению, администрация страны должна сосредоточиться на национальных интересах, и любые действия правительства должны приносить пользу гражданам.