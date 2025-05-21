Рубио: США больше не могут «решать все мировые проблемы»

20 января Трамп подписал указ о приостановке и пересмотре оказания иностранной помощи на 90 дней (истекли 20 апреля). За это время люди из департамента правительственной эффективности (DOGE) попытались закрыть большинство программ и значительно сократить персонал ведомства. Несмотря на сообщения некоторых СМИ о «ликвидации» и «закрытии», USAID все еще существует, но уже не как отдельное ведомство, а как структурная часть госдепартамента.