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Рубио: США больше не могут «решать все мировые проблемы»

Ведомости

США больше не могут «решать все мировые проблемы». Такое мнение выразил американский госсекретарь Марко Рубио в ходе бюджетных слушаний в профильном комитете палаты представителей.

«Есть много в мире достойных поводов. Много происходит ужасающего. США не смогут решить все проблемы», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По мнению госсекретаря США, администрации страны необходимо сохранять приоритет на национальных интересах. Он считает, что любое действие правительства должно приносить пользу гражданам.

Рубио также отметил, что США не могут себе позволить сохранять многие программы иностранной помощи в рамках запрашиваемого бюджета.

В начале марта президент США Дональд Трамп дал распоряжение временно приостановить военную помощь Украине. Решение затронуло поставки боеприпасов на сумму более $1 млрд. Администрация Трампа заявила, что пауза будет продолжаться до тех пор, пока президент США не убедится, что Украина «продемонстрировала добросовестную приверженность мирным переговорам с Россией».

20 января Трамп подписал указ о приостановке и пересмотре оказания иностранной помощи на 90 дней (истекли 20 апреля). За это время люди из департамента правительственной эффективности (DOGE) попытались закрыть большинство программ и значительно сократить персонал ведомства. Несмотря на сообщения некоторых СМИ о «ликвидации» и «закрытии», USAID все еще существует, но уже не как отдельное ведомство, а как структурная часть госдепартамента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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