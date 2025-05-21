Рубио: США больше не могут «решать все мировые проблемы»
США больше не могут «решать все мировые проблемы». Такое мнение выразил американский госсекретарь Марко Рубио в ходе бюджетных слушаний в профильном комитете палаты представителей.
«Есть много в мире достойных поводов. Много происходит ужасающего. США не смогут решить все проблемы», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По мнению госсекретаря США, администрации страны необходимо сохранять приоритет на национальных интересах. Он считает, что любое действие правительства должно приносить пользу гражданам.
Рубио также отметил, что США не могут себе позволить сохранять многие программы иностранной помощи в рамках запрашиваемого бюджета.
В начале марта президент США Дональд Трамп дал распоряжение временно приостановить военную помощь Украине. Решение затронуло поставки боеприпасов на сумму более $1 млрд. Администрация Трампа заявила, что пауза будет продолжаться до тех пор, пока президент США не убедится, что Украина «продемонстрировала добросовестную приверженность мирным переговорам с Россией».
20 января Трамп подписал указ о приостановке и пересмотре оказания иностранной помощи на 90 дней (истекли 20 апреля). За это время люди из департамента правительственной эффективности (DOGE) попытались закрыть большинство программ и значительно сократить персонал ведомства. Несмотря на сообщения некоторых СМИ о «ликвидации» и «закрытии», USAID все еще существует, но уже не как отдельное ведомство, а как структурная часть госдепартамента.