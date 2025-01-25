USAID заморозило проекты поддержки Украины после приказа госсекретаря США
Агентство США по международному развитию (USAID) заморозило проекты по поддержке Украины после приказа госсекретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сотрудника организации.
В приказе госсекретаря указано, что министерства, агентства и организации США не должны предоставлять иностранную помощь, финансируемую госдепом или через него и USAID, без разрешения Рубио или уполномоченного им лица.
В течение 85 дней должна быть завершена проверка всей иностранной помощи от США, отчет должен быть представлен Рубио для рассмотрения и рекомендации президенту.
Критики утверждают, что пауза может ослабить влияние США на международном уровне, пишет издание.
По данным Politico, приказ Рубио от 24 января, «шокировавший чиновников госдепартамента», вступил в силу немедленно. По словам источников, знакомых с документом, он означает, что не будут предприняты действия по распределению финансирования между программами помощи, уже одобренными правительством США. Один из действующих чиновников госдепартамента и два бывших из администрации экс-президента США Джо Байдена заявили, что пауза, по-видимому, приведет к прекращению помощи Украине, Иордании и Тайваню. При этом, согласно документу, Израилю и Египту будут представлены льготы по военному финансированию. Израиль ежегодно получает около $3,3 млрд в виде иностранного военного финансирования, а Египет – около $1,3 млрд.