USAID заморозило проекты поддержки Украины после приказа госсекретаря США

По данным Politico, приказ Рубио от 24 января, «шокировавший чиновников госдепартамента», вступил в силу немедленно. По словам источников, знакомых с документом, он означает, что не будут предприняты действия по распределению финансирования между программами помощи, уже одобренными правительством США. Один из действующих чиновников госдепартамента и два бывших из администрации экс-президента США Джо Байдена заявили, что пауза, по-видимому, приведет к прекращению помощи Украине, Иордании и Тайваню. При этом, согласно документу, Израилю и Египту будут представлены льготы по военному финансированию. Израиль ежегодно получает около $3,3 млрд в виде иностранного военного финансирования, а Египет – около $1,3 млрд.