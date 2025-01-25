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USAID заморозило проекты поддержки Украины после приказа госсекретаря США

Ведомости

Агентство США по международному развитию (USAID) заморозило проекты по поддержке Украины после приказа госсекретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сотрудника организации. 

В приказе госсекретаря указано, что министерства, агентства и организации США не должны предоставлять иностранную помощь, финансируемую госдепом или через него и USAID, без разрешения Рубио или уполномоченного им лица.

В течение 85 дней должна быть завершена проверка всей иностранной помощи от США, отчет должен быть представлен Рубио для рассмотрения и рекомендации президенту.

Критики утверждают, что пауза может ослабить влияние США на международном уровне, пишет издание.

По данным Politico, приказ Рубио от 24 января, «шокировавший чиновников госдепартамента», вступил в силу немедленно. По словам источников, знакомых с документом, он означает, что не будут предприняты действия по распределению финансирования между программами помощи, уже одобренными правительством США. Один из действующих чиновников госдепартамента и два бывших из администрации экс-президента США Джо Байдена заявили, что пауза, по-видимому, приведет к прекращению помощи Украине, Иордании и Тайваню. При этом, согласно документу, Израилю и Египту будут представлены льготы по военному финансированию. Израиль ежегодно получает около $3,3 млрд в виде иностранного военного финансирования, а Египет – около $1,3 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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