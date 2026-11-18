По его словам, въезд не разрешат и тем, у кого есть визы других стран Шенгенской зоны. Глава МИД Чехии Петр Мацинка уже проинформировал об этом своих коллег, уточнил Метнар. Он добавил, что в случае попытки въезда у МВД есть правовые инструменты, чтобы не допустить этого.