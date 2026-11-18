Чехия отказала хоккеистам из России в визах для участия в Чемпионате мира
Российские спортсмены не смогут въехать в Чехию для участия в Чемпионате мира по хоккею. Об этом Сeskа televize 24 сообщил глава МВД страны Любомир Метнар после переговоров с руководством Чешского хоккейного союза.
«Существуют постановления, распоряжения властей, которые фактически запрещают выдачу виз российским спортсменам для участия в Чемпионате», – отметил чешский министр.
По его словам, въезд не разрешат и тем, у кого есть визы других стран Шенгенской зоны. Глава МИД Чехии Петр Мацинка уже проинформировал об этом своих коллег, уточнил Метнар. Он добавил, что в случае попытки въезда у МВД есть правовые инструменты, чтобы не допустить этого.
Генеральный секретарь Чешского хоккейного союза Ян Черны подтвердил согласие организации с позицией министра. По его словам, для союза важно провести чемпионат и обеспечить безопасность участников.
18 ноября министр по делам миграции Швеции Йохан Форсселль заявил, что страна разрабатывает меры, которые должны ограничить въезд российских граждан в страну и не допустить участия спортсменов из России в соревнованиях на шведской территории. В первую очередь ограничения затронут спортсменов, которым могут закрыть доступ к соревнованиям в стране.
13 ноября Эстония уведомила Международную федерацию лыжного спорта (FIS), что спортсмены из России и Белоруссии не будут допущены к турнирам на территории страны. По мнению эстонских властей, допуск российских и белорусских спортсменов противоречил бы позиции Таллина по конфликту на Украине.
12 ноября МИД Финляндии также ужесточил ограничения на въезд граждан России с необязательными целями. Новые правила распространяются на краткосрочную работу по визе, поездки спортсменов, в том числе выступающих под нейтральным статусом.