МИД Молдавии вручил российскому послу ноту протеста из-за беспилотников
МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России в Кишиеве Олегу Озерову после инцидента с беспилотниками. Об этом сообщило информагентство Moldpres со ссылкой на дипломатическое ведомство.
«МИД решительно осуждает эти действия, которые нарушают суверенитет Республики Молдовы и ставят под угрозу жизнь и безопасность людей. В ноте протеста Республика Молдова потребовала от Российской Федерации прекратить эти действия и уважать воздушное пространство и границы нашей страны», – заявили в ведомстве.
МИД Молдавии сообщил, что 17 ноября семь беспилотников пересекли воздушное пространство Молдавии, шесть из которых упали на территории страны. БПЛА также зафиксированы над воздушным пространством столицы республики – Кишиневом.
Посол России Озеров, в свою очередь, отверг обвинения. Он отметил, что у молдавской стороны нет доказательств причастности России к данным инцидентам на территории страны. По словам Озерова, Молдавия не предоставляла серийные номера, даты производства дронов и информацию о маршрутах полетов.
«Мы готовы провести совместное расследование, чтобы установить, кто стоит за этими инцидентами. Некоторые действия предпринимаются намеренно, чтобы навредить отношениям между Россией и Республикой Молдовойф. У Российской Федерации нет таких интересов», – заключил Озеров.
23 октября МИД Молдавии заявил, что объявит одного из сотрудников посольства России в Молдавии «персоной нон грата» после того, как в селе Киштелница Теленештского района в Молдавии примерно в 100 м от жилого дома был обнаружен беспилотник.
10 ноября посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий был вызван в МИД РФ. Ему выразили решительный протест в связи с объявлением сотрудника российского посольства в Кишиневе персоной нон грата. Россия объявила сотрудника посольства Молдавии в России нежелательным лицом, руководствуясь принципом взаимности.