На борту севшего в Анталье самолета из Минвод не нашли взрывчатых веществ
Взрывчатых веществ на борту самолета, следовавшего из Минеральных Вод в Анталью, после проверки не обнаружено. Все пассажиры были эвакуированы, сообщило Генконсульство России в Анталье со ссылкой на службу безопасности аэропорта.
Сотрудники дипмиссии оперативно связались с представителями аэропорта после появления сообщений об угрозе взрыва. По их информации, воздушное судно направили на специально отведенную стоянку для проведения проверки. Обращений от российских граждан в Генконсульство не поступало.
Диппредставительство продолжает следить за ситуацией и готово оказать необходимую консульскую помощь россиянам.
До этого 18 ноября турецкий авиационный портал HavaSosyalMedya сообщил об угрозе взрыва на борту самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», выполнявшего рейс из Минеральных Вод в Анталью. По данным издания, сигнал поступил во время полета над территорией Турции, после чего службы безопасности аэропорта привели в состояние повышенной готовности.