До этого 18 ноября турецкий авиационный портал HavaSosyalMedya сообщил об угрозе взрыва на борту самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», выполнявшего рейс из Минеральных Вод в Анталью. По данным издания, сигнал поступил во время полета над территорией Турции, после чего службы безопасности аэропорта привели в состояние повышенной готовности.