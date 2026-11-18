Иран заявил об ударах по объектам с вооружением США в Кувейте
Иранская армия заявила об ударах по американским объектам на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте, где размещены беспилотники и ракетные комплексы США. Атака последовала за американскими ударами по острову Кешм в Ормузском проливе, сообщает Reuters.
По утверждению иранских военных, целями стали объекты, связанные с запуском беспилотников и ракет. Власти Кувейта сообщили, что системы ПВО отражали атаку вражеских дронов, и заявили о готовности принять меры для защиты территории и критически важной инфраструктуры страны. Независимого подтверждения поражения американских объектов нет.
Удары последовали за атакой американских истребителей по ракетной пусковой установке на острове Кешм 17 ноября. Представитель вооруженных сил США заявил Reuters, что операция стала ответом на нападения Ирана на американских военнослужащих и объекты. Иранские СМИ утверждают, что инфраструктура острова не пострадала.
Главнокомандующий иранской армией Амир Хатами предупредил США о более мощных ответных ударах без географических ограничений в случае новых атак. На фоне обострения конфликта Бахрейн сообщил о перехвате иранских воздушных целей в третий раз за неделю.
17 ноября КСИР заявил об атаке на американскую радиолокационную станцию Шейх-Иса в Бахрейне в ответ на нарушение воздушного пространства Ирана беспилотниками США. 15 ноября Тегеран направил шесть дронов на вертолетную базу Риффа. Военные Бахрейна заявили о перехвате целей, а КСИР – об успешном ударе.
12 ноября агентство IRNA сообщило об американском ударе по городу Сирик на юге Ирана. Данные о пострадавших и разрушениях тогда уточнялись.