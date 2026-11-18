NBC: республиканцы хотят исключить помощь Киеву из оборонного бюджета
Республиканцы в палате представителей США добиваются исключения из оборонного законопроекта положений о поддержке Украины и новых санкциях против России. Инициативу продвигают спикер палаты Майк Джонсон и председатель комитета по иностранным делам Брайан Маст, сообщает NBC News со ссылкой на источники.
Речь идет о ежегодном законе об оборонных полномочиях (NDAA), определяющем основные направления военной политики США. Республиканцы добиваются удаления из документа положений, предусматривающих расширение военной помощи Киеву, поддержку обмена разведывательными данными и введение адресных ограничений против Москвы.
По информации телеканала, инициатива связана с разногласиями между партиями по поводу усиления парламентского контроля над администрацией президента Дональда Трампа и главой Пентагона Питом Хегсетом. Республиканцы намерены использовать положения о помощи Украине в качестве инструмента давления на демократов, которые добиваются расширения надзорных полномочий конгресса.
Как отмечает NBC News, подобная тактика ставит демократов перед выбором между сохранением мер поддержки Киева и усилением возможностей для расследования деятельности администрации Трампа.
При этом республиканцы в сенате США предложили выделить до $750 млн на военную помощь Украине в 2027 финансовом году и не менее $300 млн на противодействие российскому влиянию. Эти положения включены в проекты бюджетов госдепартамента и Пентагона.
6 ноября Reuters сообщило о планах демократов сделать помощь Киеву приоритетом нового состава конгресса, который начнет работу в январе 2027 г. С января 2025 г. законодатели не приняли значимых законов о поддержке Украины, а администрация Трампа замедляла или блокировала выделение ранее одобренных средств.
29 октября The Washington Post сообщила о риске срыва принятия NDAA впервые за 65 лет. Партии не могут согласовать военное финансирование, включая предложение Трампа увеличить расходы на 40% до $1,5 трлн. Переговоры осложняет конфликт Хегсета с законодателями, обвиняющими его в недостаточном взаимодействии с конгрессом и отказе предоставлять информацию. Пентагон отвергает претензии.