Ответственность не будет распространяться на произведения, распространение которых началось до 1 марта 2026 г., а также на фильмы с действующим прокатным удостоверением Минкультуры. Кроме того, владельца сервиса освободят от наказания, если он прекратит показ в течение суток после решения министерства об отзыве удостоверения.