Госдума одобрила штрафы за показ фильмов с дискредитацией традиционных ценностей
Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении административных штрафов за распространение на аудиовизуальных сервисах произведений, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующих их отрицание.
Для физических лиц штрафы могут составить до 10 000 руб., для должностных лиц – до 100 000 руб., для юридических – до 700 000 руб. За повторное нарушение предлагается взыскивать до 150 000 руб., 400 000 руб. и 3 млн руб. соответственно.
Ответственность не будет распространяться на произведения, распространение которых началось до 1 марта 2026 г., а также на фильмы с действующим прокатным удостоверением Минкультуры. Кроме того, владельца сервиса освободят от наказания, если он прекратит показ в течение суток после решения министерства об отзыве удостоверения.
Законопроект также предусматривает штрафы за неисполнение или несвоевременное исполнение требований Роскомнадзора о прекращении распространения таких произведений. Аналогичные меры предлагается установить для владельцев социальных сетей. Срок давности привлечения к ответственности составит один год.
Рассматривать дела о распространении запрещенного контента будет Минкультуры, а нарушения, связанные с неисполнением требований об удалении материалов, – Роскомнадзор.
Законопроект внесли в Госдуму в декабре 2025 г. 28 апреля Минкультуры РФ выдало заключение на многосерийный фильм «Метод-3», усмотрев в нем дискредитацию традиционных ценностей. Продюсер проекта Владимир Маслов заявлял, что «Метод-3» снят с проката на платформах «Кинопоиск» и «Иви». Документы, поступившие в адрес платформ, не содержат конкретных формулировок о том, какие нормы законодательства или «традиционные ценности» были нарушены. Создатели сериала направили запрос о разъяснении причин такого решения.