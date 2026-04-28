Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
VTBR92,535-0,83%CNY Бирж.10,98+0,37%IMOEX2 696,58-1,31%RTSI1 137,27-1,16%RGBI119,35-0,09%RGBITR777,99-0,06%
Главная / Медиа /

Минкультуры усмотрело в сериале «Метод-3» дискредитацию традиционных ценностей

Минкультуры РФ выдало заключение на многосерийный фильм «Метод-3», усмотрев в нем дискредитацию традиционных ценностей, сообщили «Ведомостям» в ведомстве.

Заключение выдано в соответствии с приказом ведомства «Об утверждении порядка и случаев выдачи заключений о наличии в фильмах, на которые отсутствуют прокатные удостоверения на фильм, материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующих их отрицание, либо отказа в выдаче таких заключений».

Утверждается, что решение стало реакцией на обращения гражданина.

Продюсер проекта Владимир Маслов заявлял, что «Метод-3» снят с проката на платформах «Кинопоиск» и «Иви» по требованию Роскомнадзора. Документы, поступившие в адрес платформ, не содержат конкретных формулировок о том, какие нормы законодательства или «традиционные ценности» были нарушены. Создатели сериала направили запрос о разъяснении причин такого решения.

По указу президента РФ Владимира Путина от 9 ноября 2022 г., традиционные ценности – это «нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны».

По документу, к традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, гуманизм, справедливость, коллективизм и др.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её