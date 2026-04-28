РКН предложил спросить у Минкульта об удалении «Метода 3» из онлайн-кинотеатров

28 апреля продюсер проекта Владимир Маслов заявил, что «Метод 3» снят с проката на платформах «Кинопоиск» и «Иви» по требованию Роскомнадзора. По его словам, создатели сериала направили запрос о разъяснении причин такого решения. При этом документы, поступившие в адрес платформ, не содержат конкретных формулировок о том, какие нормы законодательства или «традиционные ценности» были нарушены.