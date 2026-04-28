РКН предложил спросить у Минкульта об удалении «Метода 3» из онлайн-кинотеатров
Роскомнадзор посоветовал обращаться в Минкульт за объяснением причин об удалении сериала «Метод 3» из онлайн-кинотеатров «Кинопоиск» и «Иви». Такой ответ пресс-служба ведомства дала на запрос «Ведомостей».
«Решение в отношении фильмов принимает Минкультуры. За разъяснением причин нужно обращаться в упомянутое ведомство», – заявили в РКН.
«Ведомости» направили запрос в Минкульт.
28 апреля продюсер проекта Владимир Маслов заявил, что «Метод 3» снят с проката на платформах «Кинопоиск» и «Иви» по требованию Роскомнадзора. По его словам, создатели сериала направили запрос о разъяснении причин такого решения. При этом документы, поступившие в адрес платформ, не содержат конкретных формулировок о том, какие нормы законодательства или «традиционные ценности» были нарушены.
«Кинопоиск» сообщил «Ведомостям», что Минкульт выдал заключение о наличии в «Методе-3» материалов, «дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующих их отрицание». Как сказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра, в соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» сервис обязан удалить контент в течение 24 часов после получения официального требования.
В «Иви» также подтвердили, что сериал был снят с платформы. От других комментариев там отказались.