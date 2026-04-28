Сериал «Метод-3» убрали из «Кинопоиска» и «Иви» по требованию Роскомнадзора

Татьяна Мозолевская
Дмитрий Игнатьев

Сериал «Метод-3» снят с проката на платформах «Кинопоиск» и «Иви» по требованию Роскомнадзора, сообщил продюсер проекта Владимир Маслов в своем Telegram-канале.

По его словам, создатели сериала направили запрос о разъяснении причин такого решения. При этом документы, поступившие в адрес платформ, не содержат конкретных формулировок о том, какие нормы законодательства или «традиционные ценности» были нарушены.

Маслов подчеркнул, что «Метод» является художественным произведением и не направлен на популяризацию преступлений. Он отметил, что сериал относится к жанру 18+ и исследует «природу зла, границы человеческой психики и цену, которую платят герои».

Продюсер также указал, что проект не отличается по подходу от других представителей жанра, включая такие сериалы, как «Чикатило», «Фишер», «Декстер» и «Ганнибал».

По его мнению, отсутствие четких критериев создает неопределенность для индустрии. «В такой ситуации невозможно понять границы допустимого, – а значит, невозможно работать в жанре предсказуемо и ответственно», – отметил Маслов. Он добавил, что ситуация ставит под вопрос не только судьбу конкретного проекта, но и возможность дальнейшего производства жанрового контента.

«Кинопоиск» сообщил «Ведомостям», что Минкульт выдал заключение о наличии в «Методе-3» материалов, «дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующих их отрицание». Как сказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра, в соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» сервис обязан удалить контент в течение 24 часов после получения официального требования.

В «Иви» также подтвердили, что сериал был снят с платформы. От других комментариев там отказались.

В феврале суд оштрафовал «Кинопоиск» и «Иви» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и отказа от деторождения (ЛГБТ – организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Согласно сообщению ведомства, компаниям назначены штрафы в размере 3,5 млн руб. и 3 млн руб. соответственно по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ. Максимальная сумма штрафа для юрлиц по этой статье – до 4 млн руб.

