«Кинопоиск» и «Иви» оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений

Суд оштрафовал онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и «Иви» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и отказа от деторождения (ЛГБТ – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) ). Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.