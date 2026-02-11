Газета
Общество

«Кинопоиск» и «Иви» оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений

Ведомости

Суд оштрафовал онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и «Иви» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и отказа от деторождения (ЛГБТ – организация признана экстремистской и запрещена в РФ)). Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Согласно сообщению, компаниям назначены штрафы в размере 3,5 млн руб. и 3 млн руб. соответственно по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ. Максимальная сумма штрафа для юрлиц по этой статье – до 4 млн руб.

3 февраля сообщалось, что суд также оштрафовал за это же нарушение руководителей сервисов. Тогда гендиректору «Кинопоиска» Александру Дунаевскому назначили штраф 250 000 руб., а заместителю гендиректора по контенту «Иви» Ивану Гридину – 200 000 руб.

О поступлении в суд протоколов на Дунаевского, Гринина и топ-менеджера «Амедиатеки» Алексея Зиновьева впервые стало известно 15 января. Сообщалось, что их составил Роскомнадзор.

