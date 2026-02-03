Суд оштрафовал «Кинопоиск» и «Иви» за пропаганду нетрадиционных отношений
Суд оштрафовал генерального директора «Кинопоиска» Александра Дунаевского и заместителя генерального директора по контенту «Иви» Ивана Гридина за пропаганду ЛГБТ
Суд признал их виновными в совершении административных правонарушений по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). Сумма штрафа составила 250 000 руб. и 200 000 руб. для Дунаевского и Гридина соответственно.
15 января в мировой суд Таганского района Москвы поступили протоколы на Дунаевского, Гринина и топ-менеджера «Амедиатеки» Алексея Зиновьева о пропаганде ЛГБТ. Соответствующие протоколы были зарегистрированы 13 января, их составил Роскомнадзор.
21 января в отношении ООО «Грамота», владельца сети книжных магазинов «Читай-город», был составлен протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.