Суд оштрафовал «Кинопоиск» и «Иви» за пропаганду нетрадиционных отношений

Суд оштрафовал генерального директора «Кинопоиска» Александра Дунаевского и заместителя генерального директора по контенту «Иви» Ивана Гридина за пропаганду ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Суд признал их виновными в совершении административных правонарушений по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). Сумма штрафа составила 250 000 руб. и 200 000 руб. для Дунаевского и Гридина соответственно.

15 января в мировой суд Таганского района Москвы поступили протоколы на Дунаевского, Гринина и топ-менеджера «Амедиатеки» Алексея Зиновьева о пропаганде ЛГБТ. Соответствующие протоколы были зарегистрированы 13 января, их составил Роскомнадзор.

21 января в отношении ООО «Грамота», владельца сети книжных магазинов «Читай-город», был составлен протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

