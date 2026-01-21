На владельца «Читай-города» составили протокол о пропаганде ЛГБТ

Уточняется, что в инстанцию поступил протокол по ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). Суть претензий не раскрывается. Дата заседания по делу еще не назначена. Организации грозит штраф до 1 млн руб. или же запрет деятельности до 90 суток.