На владельца «Читай-города» составили протокол о пропаганде ЛГБТ
В отношении ООО «Грамота», владельца сети книжных магазинов «Читай-город», был составлен протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Йошкар-Олинский городской суд, в который поступили соответствующие материалы.
Уточняется, что в инстанцию поступил протокол по ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). Суть претензий не раскрывается. Дата заседания по делу еще не назначена. Организации грозит штраф до 1 млн руб. или же запрет деятельности до 90 суток.
В декабре 2025 г. крупнейшая в России книжная сеть «Читай-город – Буквоед» и крупнейший в стране сервис цифровых книг «Литрес» приостановили продажи трилогии «Медвежий угол» шведского писателя Фредрика Бакмана. По словам представителя «Читай-город – Буквоеда», издательство «Синдбад» уведомило сеть о том, что «у надзорных органов появились вопросы к содержательной части произведений». Проводится экспертиза книг.