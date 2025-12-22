В книжных магазинах приостановили продажи произведений автора «Вторая жизнь Уве»Сейчас проводится экспертиза трилогии Фредрика Бакмана «Медвежий угол»
Крупнейшая в России книжная сеть «Читай-город – Буквоед» и крупнейший в стране сервис цифровых книг «Литрес» приостановили продажи трилогии «Медвежий угол» шведского писателя Фредрика Бакмана, сообщили «Ведомостям» представители «Читай-город – Буквоеда» и «Литреса».
Выпускающее этот книжный цикл издательство «Синдбад», как пояснил представитель «Читай-город – Буквоеда», уведомило сеть о том, что «у надзорных органов появились вопросы к содержательной части произведений». Сейчас ведется экспертиза книг, решение пока не вынесено, добавил представитель «Читай-город – Буквоеда». В пресс-службе «Литреса» решение о приостановке продаж также объяснили «работой по экспертизе содержательной части произведений».
В издательстве «Синдбад» на момент публикации не ответили на запрос «Ведомостей».
В цикл Бакмана входят три романа – «Медвежий угол», «Мы против вас» и «После бури». Действие трилогии разворачивается в вымышленном шведском городке Бьорнстаде, где раньше кипела жизнь, а теперь царят безработица и хаос. Новой надеждой для Бьорнстада становится местный юниорский хоккейный клуб. Но трагические события накануне важного матча разделяют его жителей на два лагеря, а над клубом нависает угроза закрытия. Последняя часть трилогии – «После бури» заняла 34-е место по продажам среди всех книг в России в 2024 г., следует из данных Всероссийского книжного рейтинга за соответствующий период.
В ноябре издательство АСТ «временно отозвало» из продажи тираж романа «Оно» Стивена Кинга для «актуализации вопроса по маркировке продукции». А ранее в декабре, как сообщил «Ведомостям» представитель издательства «Азбука», правоохранительные органы обратились в книжные магазины «Читай-города» в Нальчике, Ульяновске и Чите из-за романа Урсулы Ле Гуин «Левая рука тьмы».