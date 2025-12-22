В книжных магазинах приостановили продажи произведений автора «Вторая жизнь Уве»

В цикл Бакмана входят три романа – «Медвежий угол», «Мы против вас» и «После бури». Действие трилогии разворачивается в вымышленном шведском городке Бьорнстаде, где раньше кипела жизнь, а теперь царят безработица и хаос. Новой надеждой для Бьорнстада становится местный юниорский хоккейный клуб. Но трагические события накануне важного матча разделяют его жителей на два лагеря, а над клубом нависает угроза закрытия. Последняя часть трилогии – «После бури» заняла 34-е место по продажам среди всех книг в России в 2024 г., следует из данных Всероссийского книжного рейтинга за соответствующий период.