Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Медиа /

В книжных магазинах приостановили продажи произведений автора «Вторая жизнь Уве»

Сейчас проводится экспертиза трилогии Фредрика Бакмана «Медвежий угол»
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Крупнейшая в России книжная сеть «Читай-город – Буквоед» и крупнейший в стране сервис цифровых книг «Литрес» приостановили продажи трилогии «Медвежий угол» шведского писателя Фредрика Бакмана, сообщили «Ведомостям» представители «Читай-город – Буквоеда» и «Литреса».

Выпускающее этот книжный цикл издательство «Синдбад», как пояснил представитель «Читай-город – Буквоеда», уведомило сеть о том, что «у надзорных органов появились вопросы к содержательной части произведений». Сейчас ведется экспертиза книг, решение пока не вынесено, добавил представитель «Читай-город – Буквоеда». В пресс-службе «Литреса» решение о приостановке продаж также объяснили «работой по экспертизе содержательной части произведений».

В издательстве «Синдбад» на момент публикации не ответили на запрос «Ведомостей».

Книжные дистрибуторы назвали самые продаваемые произведения в 2025 году

Медиа

В цикл Бакмана входят три романа – «Медвежий угол», «Мы против вас» и «После бури». Действие трилогии разворачивается в вымышленном шведском городке Бьорнстаде, где раньше кипела жизнь, а теперь царят безработица и хаос. Новой надеждой для Бьорнстада становится местный юниорский хоккейный клуб. Но трагические события накануне важного матча разделяют его жителей на два лагеря, а над клубом нависает угроза закрытия. Последняя часть трилогии – «После бури» заняла 34-е место по продажам среди всех книг в России в 2024 г., следует из данных Всероссийского книжного рейтинга за соответствующий период.

В ноябре издательство АСТ «временно отозвало» из продажи тираж романа «Оно» Стивена Кинга для «актуализации вопроса по маркировке продукции». А ранее в декабре, как сообщил «Ведомостям» представитель издательства «Азбука», правоохранительные органы обратились в книжные магазины «Читай-города» в Нальчике, Ульяновске и Чите из-за романа Урсулы Ле Гуин «Левая рука тьмы».

Читайте также:В России значительно выросли продажи книг по налоговому праву
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь