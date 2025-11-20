Издатель отозвал из продажи роман Стивена Кинга «Оно»Произведения нет в наличии в книжных магазинах и на маркетплейсах
Роман Стивена Кинга «Оно» начали снимать с продажи в России. «АСТ» временно отозвал тираж из продажи для «актуализации вопроса по маркировке продукции», сообщили «Ведомостям» в издательстве.
Объединенная компания Wildberries и Russ пояснила, что маркетплейс строго соблюдает законодательство РФ и не допускает к продаже продукцию, запрещенную на территории страны и правилами площадки. «На маркетплейсе круглосуточно функционирует комплекс специализированных ML-моделей, обеспечивающий модерацию карточек товаров на основе визуальной и текстовой семантики. Специальный алгоритм позволяет по описанию и фотографиям в карточке выявлять подобные товары и их незамедлительно скрывать с витрины», – заявили в компании.
О чем «Оно»
Произведение культового американского писателя официально в России не запрещалось. В феврале 2024 г. СМИ распространили список книг, изъятых из продажи в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ
«Мегамаркет» тогда подтвердил, что маркетплейс изъял из продажи книги, указанные в списке ограничений. В маркетплейсе заявили, что перечень был сформирован по инициативе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) еще в декабре 2022 г. В АКИТ заявили, что список книг, подлежащих изъятию из-за пропаганды ЛГБТ, действительно был разработан, но сейчас неактуален.
Кинг официально приостановил сотрудничество по всем новым контрактам в России после начала Россией боевых действий на Украине. В марте 2022 г. в издательстве «АСТ» говорили «Ведомостям», что права на все ранее купленные произведения остаются за «АСТ» на все время действия контрактов, но новых романов и продления истекших прав «какое-то ближайшее время» не будет.