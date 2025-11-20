Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Медиа /

Издатель отозвал из продажи роман Стивена Кинга «Оно»

Произведения нет в наличии в книжных магазинах и на маркетплейсах
Максим Цуланов
Дмитрий Игнатьев
Издательство АСТ
Издательство АСТ

Роман Стивена Кинга «Оно» начали снимать с продажи в России. «АСТ» временно отозвал тираж из продажи для «актуализации вопроса по маркировке продукции», сообщили «Ведомостям» в издательстве.

Книга не представлена и в сети «Читай-город – Буквоед», а также на некоторых маркетплейсах. В частности, карточки товаров с «Оно» недоступны на Wildberries, Ozon, «Мегамаркете». Произведение Кинга на момент публикации было представлено на «Яндекс Маркете».

Объединенная компания Wildberries и Russ пояснила, что маркетплейс строго соблюдает законодательство РФ и не допускает к продаже продукцию, запрещенную на территории страны и правилами площадки. «На маркетплейсе круглосуточно функционирует комплекс специализированных ML-моделей, обеспечивающий модерацию карточек товаров на основе визуальной и текстовой семантики. Специальный алгоритм позволяет по описанию и фотографиям в карточке выявлять подобные товары и их незамедлительно скрывать с витрины», – заявили в компании.

О чем «Оно»

Действия происходят в вымышленном городе Дерри штата Мэн. В основе сюжета – борьба семерых друзей с существом, убивающим детей и принимающим облик на основе страхов своих жертв. Главным образом монстра является клоун Пеннивайз. Произведение было успешно экранизировано режиссером Томми Ли Уоллесом в 1990 г. и Андресом Мускьетти в 2010-х.

Произведение культового американского писателя официально в России не запрещалось. В феврале 2024 г. СМИ распространили список книг, изъятых из продажи в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Тогда в неофициальный перечень из более 250 наименований вошли и произведения Кинга, среди которых «Оно», «Четыре сезона» и «Доктор Сон». 

«Мегамаркет» тогда подтвердил, что маркетплейс изъял из продажи книги, указанные в списке ограничений. В маркетплейсе заявили, что перечень был сформирован по инициативе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) еще в декабре 2022 г. В АКИТ заявили, что список книг, подлежащих изъятию из-за пропаганды ЛГБТ, действительно был разработан, но сейчас неактуален.

Кинг официально приостановил сотрудничество по всем новым контрактам в России после начала Россией боевых действий на Украине. В марте 2022 г. в издательстве «АСТ» говорили «Ведомостям», что права на все ранее купленные произведения остаются за «АСТ» на все время действия контрактов, но новых романов и продления истекших прав «какое-то ближайшее время» не будет.

Читайте также:«Саспыга»: Стивен Кинг идет в конный поход
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте