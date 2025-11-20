Издатель отозвал из продажи роман Стивена Кинга «Оно»

Кинг официально приостановил сотрудничество по всем новым контрактам в России после начала Россией боевых действий на Украине. В марте 2022 г. в издательстве «АСТ» говорили «Ведомостям», что права на все ранее купленные произведения остаются за «АСТ» на все время действия контрактов, но новых романов и продления истекших прав «какое-то ближайшее время» не будет.