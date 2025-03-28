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«Саспыга»: Стивен Кинг идет в конный поход

В «Редакции Елены Шубиной» вышел алтайский хоррор, выдержанный в лучших традициях «короля ужасов»
Николай Корнацкий , критик

Как нередко бывает, про сюжет «Саспыги» Карины Шаинян перед прочтением лучше не знать ничего или почти ничего. Кроме самых простых вводных: это хоррор для фанатов Стивена Кинга, место действия – Горный Алтай. А главное – это прекрасная книга.

Если такой подводки маловато – вот краткая завязка. От конного похода в горах отбивается туристка – тихая, незаметная Ася. Парням-гидам лень возвращаться за болезной, и, чертыхаясь, за девицей отправляется повариха Катя. Пропавшую она находит быстро, но оказалось, Ася вовсе не заблудилась, а сознательно свернула с тропы и возвращаться не собирается. О мотивах – молчит. Изнеженная горожанка, в диких условиях одна долго не протянет, и Катя, чертыхаясь снова, плетется следом за упрямой сумасшедшей. А дальше начинается чертовщина. Странные встречи, коварная природа, Ася в костре находит свою детскую куклу. В ущелье перебирает лапками саспыга – то ли птица, то ли зверь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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