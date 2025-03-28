«Саспыга»: Стивен Кинг идет в конный поход

«Саспыга»: Стивен Кинг идет в конный походВ «Редакции Елены Шубиной» вышел алтайский хоррор, выдержанный в лучших традициях «короля ужасов»
Как нередко бывает, про сюжет «Саспыги» Карины Шаинян перед прочтением лучше не знать ничего или почти ничего. Кроме самых простых вводных: это хоррор для фанатов Стивена Кинга, место действия – Горный Алтай. А главное – это прекрасная книга.
Если такой подводки маловато – вот краткая завязка. От конного похода в горах отбивается туристка – тихая, незаметная Ася. Парням-гидам лень возвращаться за болезной, и, чертыхаясь, за девицей отправляется повариха Катя. Пропавшую она находит быстро, но оказалось, Ася вовсе не заблудилась, а сознательно свернула с тропы и возвращаться не собирается. О мотивах – молчит. Изнеженная горожанка, в диких условиях одна долго не протянет, и Катя, чертыхаясь снова, плетется следом за упрямой сумасшедшей. А дальше начинается чертовщина. Странные встречи, коварная природа, Ася в костре находит свою детскую куклу. В ущелье перебирает лапками саспыга – то ли птица, то ли зверь.