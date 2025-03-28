«Саспыга»: Стивен Кинг идет в конный поход

Если такой подводки маловато – вот краткая завязка. От конного похода в горах отбивается туристка – тихая, незаметная Ася. Парням-гидам лень возвращаться за болезной, и, чертыхаясь, за девицей отправляется повариха Катя. Пропавшую она находит быстро, но оказалось, Ася вовсе не заблудилась, а сознательно свернула с тропы и возвращаться не собирается. О мотивах – молчит. Изнеженная горожанка, в диких условиях одна долго не протянет, и Катя, чертыхаясь снова, плетется следом за упрямой сумасшедшей. А дальше начинается чертовщина. Странные встречи, коварная природа, Ася в костре находит свою детскую куклу. В ущелье перебирает лапками саспыга – то ли птица, то ли зверь.