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Иран выразил надежду на получение российских самолетов Су-35 после конфликта

Ася Султанова

Иран приобрел российские истребители Су-35, но их поставка состоится после завершения войны. Об этом заявил официальный представитель армии Ирана бригадный генерал Мохаммад Акраминия, пишет портал Fararu.

По его словам, вопрос о Су-35 обсуждался несколько лет назад, была проведена работа для подготовки пилотов. Он отметил, что до войны планировалось поступление этих самолетов, но теперь их ввод в состав вооруженных сил перенесли на послевоенный период.

По его словам, Иран добился прогресса и во внутренней сфере, но закупка за рубежом позволит приблизиться к передовым технологиям.

Как сообщал телеканал MS NOW 31 октября, администрация президента США Дональда Трампа проинформировала союзников в Персидском заливе о необходимости подготовиться к короткому и интенсивному раунду ударов по Ирану уже 4 ноября – на следующий день после промежуточных выборов в конгресс. 28 октября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники также сообщила, что Вашингтон может возобновить военную кампанию против Ирана, американские военные уже предпринимают меры для подготовки к возможной эскалации. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал высшее командование вооруженных сил страны отвечать на внешние угрозы незамедлительно и не придерживаться географических рамок.

28 октября в ходе приуроченных к форуму «Россия – Африка» мероприятий в Жуковском состоялась передача Эфиопии первой партии многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35 из 12 машин. 

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