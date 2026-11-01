Иран выразил надежду на получение российских самолетов Су-35 после конфликта

Как сообщал телеканал MS NOW 31 октября, администрация президента США Дональда Трампа проинформировала союзников в Персидском заливе о необходимости подготовиться к короткому и интенсивному раунду ударов по Ирану уже 4 ноября – на следующий день после промежуточных выборов в конгресс. 28 октября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники также сообщила, что Вашингтон может возобновить военную кампанию против Ирана, американские военные уже предпринимают меры для подготовки к возможной эскалации. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал высшее командование вооруженных сил страны отвечать на внешние угрозы незамедлительно и не придерживаться географических рамок.