Bloomberg: с начала года состояние богатейших россиян уменьшилось на $28,86 млрд

Наибольший прирост состояния с начала года, согласно рейтингу, показали бизнесмены Геннадий Тимченко и Виктор Вексельберг: по $1,04 млрд у каждого, их капитал – $14 млрд и $11,1 млрд соответственно. Далее следуют Сулейман Керимов (+$933 млн до $10,7 млрд), Вагит Алекперов (+$512 млн до $26,1 млрд) и Дмитрий Рыболовлев (+$461 млн до $9,82 млрд).