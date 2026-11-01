Bloomberg: с начала года состояние богатейших россиян уменьшилось на $28,86 млрд
С начала года состояние богатейших россиян снизилось на $28,86 млрд. Это следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
Наибольшее снижение состояния среди российских бизнесменов зафиксировано у президента – председателя правления ПАО «ГМК Норильский никель» Владимира Потанина: на $8,1 млрд до $21,6 млрд. Состояние бизнесмена Михаила Прохорова сократилось на $4,86 млрд до $10,8 млрд, у предпринимателя Михаила Фридмана – на $3,8 млрд до $10,4 млрд.
Капитал основателя «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко уменьшился на $2,8 млрд до $17,4 млрд, у основателя Telegram Павла Дурова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) – на $2,61 млрд до $12,1 млрд.
Наибольший прирост состояния с начала года, согласно рейтингу, показали бизнесмены Геннадий Тимченко и Виктор Вексельберг: по $1,04 млрд у каждого, их капитал – $14 млрд и $11,1 млрд соответственно. Далее следуют Сулейман Керимов (+$933 млн до $10,7 млрд), Вагит Алекперов (+$512 млн до $26,1 млрд) и Дмитрий Рыболовлев (+$461 млн до $9,82 млрд).
За первые шесть месяцев 2026 г. состояние 20 богатейших россиян снизилось на $1,93 млрд.