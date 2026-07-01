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Главная / Бизнес /

Состояние богатейших россиян выросло на $4,82 млрд за полгода

Ведомости

Богатейшие россияне с начала 2026 г. увеличили свои совокупные активы на $4,82 млрд. Это следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Основатель «Северстали» Алексей Мордашов увеличил капитал до $28,6 млрд. Глава «Новатэка» Леонид Михельсон увеличил состояние до $25,5 млрд, основатель «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко – до $20,6 млрд. Состояние Геннадия Тимченко достигло $15,4 млрд. Основатель УГМК Искандер Махмудов увеличил капитал до $8,6 млрд.

Состояние Михаила Фридмана выросло до $10,7 млрд, Сулеймана Керимова – до $11 млрд, Татьяны Ким – до $8,3 млрд.

1 июня Forbes обновил рейтинг богатейших наследников России. Согласно ему, первое место в рейтинге самых состоятельных наследников российских миллиардеров сохранил Юзуф Алекперов – сын основателя «Лукойла» Вагита Алекперова, чья потенциальная доля в семейном капитале оценивается в $29,5 млрд. 

Второе место в рейтинге досталось детям владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона. Доля дочери и сына бизнесмена оценивается в $14,15 млрд на каждого. Третье место у детей основателя производителя минеральных удобрений «Еврохим» Андрея Мельниченко – Тары и Адриана. На каждого из них приходится по $10,2 млрд от состояния предпринимателя.

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