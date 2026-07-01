Состояние богатейших россиян выросло на $4,82 млрд за полгода

Второе место в рейтинге досталось детям владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона. Доля дочери и сына бизнесмена оценивается в $14,15 млрд на каждого. Третье место у детей основателя производителя минеральных удобрений «Еврохим» Андрея Мельниченко – Тары и Адриана. На каждого из них приходится по $10,2 млрд от состояния предпринимателя.