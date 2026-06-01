Forbes: сын Алекперова возглавил рейтинг богатейших наследников России
Первое место в рейтинге самых состоятельных наследников российских миллиардеров занял Юзуф Алекперов – сын основателя «Лукойла» Вагита Алекперова, чья потенциальная доля в семейном капитале оценивается в $20,5 млрд. Об этом сообщил журнал Forbes.
Вагит Алекперов занял шестое место среди богатейших российских предпринимателей по версии Forbes. Второе место в рейтинге досталось детям основателя производителя минеральных удобрений «Еврохим» Андрея Мельниченко – Таре и Адриану. На каждого из них приходится по $12,6 млрд от состояния предпринимателя, который в 2026 г. был признан самым богатым российским миллиардером по версии Forbes. Третью позицию заняли дети владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона. Доля дочери и сына бизнесмена оценивается в $10,8 млрд на каждого. Сам Михельсон занимает четвертую строчку в рейтинге богатейших россиян.
23 апреля в рейтинге Forbes первое место в списке миллиардеров с гражданством России занял с большим отрывом председатель совета директоров «Северстали», владелец золотодобывающей компании Nordgold Алексей Мордашов. Forbes подчеркнул, что впервые в истории рейтинга состояние российского миллиардера составило более $30 млрд.
По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) за 1 июня, совокупное состояние самых богатых российских предпринимателей с начала 2026 г. увеличилось на $21,847 млрд. Согласно опубликованному индексу, наибольший прирост капитала среди российских участников рейтинга зафиксирован у сооснователя «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко, на $5,63 млрд до $24,6 млрд. Показали главы «Новатэка» Леонида Михельсона выросли на $4,15 млрд до $27,8 млрд. Капитал основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова прибавил $3,66 млрд до $29,9 млрд.