Forbes: сын Алекперова возглавил рейтинг богатейших наследников России

Вагит Алекперов занял шестое место среди богатейших российских предпринимателей по версии Forbes. Второе место в рейтинге досталось детям основателя производителя минеральных удобрений «Еврохим» Андрея Мельниченко – Таре и Адриану. На каждого из них приходится по $12,6 млрд от состояния предпринимателя, который в 2026 г. был признан самым богатым российским миллиардером по версии Forbes. Третью позицию заняли дети владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона. Доля дочери и сына бизнесмена оценивается в $10,8 млрд на каждого. Сам Михельсон занимает четвертую строчку в рейтинге богатейших россиян.