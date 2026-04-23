Алексей Мордашов возглавил рейтинг российских миллиардеров Forbes
Первое место в списке миллиардеров с гражданством России занял с большим отрывом председатель совета директоров «Северстали», владелец золотодобывающей компании Nordgold Алексей Мордашов. В 2026 г. перечень расширился до 155 человек относительно прошлогодних 146, следует из нового рейтинга Forbes.
Forbes подчеркивает, что впервые в истории рейтинга состояние российского миллиардера составило более $30 млрд. Это случилось благодаря кратному росту оценки Nordgold, принадлежащей семье Мордашова. За год цена на золото выросла почти на 80%. Оценка Nordgold почти вдвое превысила цену принадлежащих миллиардеру акций «Северстали» и выросла до рекордных $37 млрд.
На втором месте в рейтинге находится Владимир Потанин, президент холдинга «Интеррос», президент ГМК «Норильский никель». Его состояние оценивается в $29,7 млрд. Третью строчку занял председатель общественного совета фонда «Наше будущее» Вагит Алекперов с состоянием $29,5 млрд.
Четыре гражданина РФ выбыли из-за снижения оценки бизнеса, еще трое по решению судов лишились своих основных активов. Так, у Дмитрия Каменщика конфисковали «Аэропорт Домодедово», Константин Струков лишился золотодобывающей компании ЮГК, а Денис Штенгелов (Росфинмониторинг внес объединение, членами которого являются Денис и Николай Штенгеловы, в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму) – пищевого холдинга КДВ. Основатель «Яндекса» и совладелец Nebius Group Аркадий Волож покинул российский список, отказавшись от гражданства РФ.
Совокупное состояние миллиардеров в РФ продемонстрировало рост с $625,5 млрд в 2025 г. до рекордных $696,5 млрд в 2026 г. Это произошло, невзирая на замедление роста российской экономики из-за высокой ключевой ставки Банка России и санкций. Котировки акций и курс рубля в рейтинге фиксировались по состоянию на 1 марта 2026 г.
В списке самых богатых людей Forbes-2025 24 российских миллиардера больше не упоминались как российские предприниматели.