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24 российских миллиардера перестали упоминатьcя в списке Forbes как россияне

Ведомости

В списке самых богатых людей Forbes 2024 российских миллиардера перестали упоминатьcя как российские предприниматели, подсчитали «Ведомости».

Основатель СУЭК и «Еврохима» Андрей Мельниченко отмечен в списке как миллиардер из ОАЭ. Резидентом этой страны также значится основатель холдинга ОТЭКО Мишель Литвак. Основатель USM Алишер Усманов указан как миллиардер из Узбекистана. Бизнес-партнер основателя «Лукойла» Вагита Алекперова Леонид Федун и Дмитрий Рыболовлев («Монако») теперь в списке предпринимателей из Монако.

В числе израильских бизнесменов указаны основатель «Акрона» Вячеслав Кантор, бывший глава «Яндекса» Аркадий Волож, экс-акционер «Вимм-билль-данна» Гавриил Юшваев, бывший совладелец Rambler Group Александр Мамут. Резиденцией восьми бизнесменов указана Швейцария: Михаил Прохоров («Онэксим»), Егор Кульков («Фармстандарт»), Александр Михальский, Владимир и Николай Фартушняки («Спортмастер»), Юрий Шефлер (Amber Beverage Group Holding), Олег Бойко (Finstar Financial Group, «Рив Гош»), Андрей Раппопорт (сооснователь Альфа-Банка и «Сколково»). 

Сергей Ломакин и Артем Хачатрян (FixPrice), Глеб Фетисов (экс-сенатор и бывший владелец «Моего банка») теперь представлены как бизнесмены Кипра. Лена Батурина (Inteco Management) в списке предпринимателей из Великобритании, Алексей Кузьмичев («Альфа-Групп») – из Франции, Денис Штенгелов («КДВ групп») – из Австралии, Петр Авен (Альфа-Банк) – из Латвии. 

В 2025 г. количество российских бизнесменов, вошедших в мировой рейтинг Forbes, увеличилось до рекордного значения – 146 человек, 15 из которых включены в список впервые. Среди них владелица группы «Алькор и Ко» («ЛʼЭтуаль», «Подружка») Татьяна Володина ($1,1 млрд), ставшая пятой женщиной-миллиардером в РФ. Самым состоятельным россиянином второй год подряд признан Алекперов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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