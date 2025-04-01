24 российских миллиардера перестали упоминатьcя в списке Forbes как россияне
В списке самых богатых людей Forbes 2024 российских миллиардера перестали упоминатьcя как российские предприниматели, подсчитали «Ведомости».
Основатель СУЭК и «Еврохима» Андрей Мельниченко отмечен в списке как миллиардер из ОАЭ. Резидентом этой страны также значится основатель холдинга ОТЭКО Мишель Литвак. Основатель USM Алишер Усманов указан как миллиардер из Узбекистана. Бизнес-партнер основателя «Лукойла» Вагита Алекперова Леонид Федун и Дмитрий Рыболовлев («Монако») теперь в списке предпринимателей из Монако.
В числе израильских бизнесменов указаны основатель «Акрона» Вячеслав Кантор, бывший глава «Яндекса» Аркадий Волож, экс-акционер «Вимм-билль-данна» Гавриил Юшваев, бывший совладелец Rambler Group Александр Мамут. Резиденцией восьми бизнесменов указана Швейцария: Михаил Прохоров («Онэксим»), Егор Кульков («Фармстандарт»), Александр Михальский, Владимир и Николай Фартушняки («Спортмастер»), Юрий Шефлер (Amber Beverage Group Holding), Олег Бойко (Finstar Financial Group, «Рив Гош»), Андрей Раппопорт (сооснователь Альфа-Банка и «Сколково»).
Сергей Ломакин и Артем Хачатрян (FixPrice), Глеб Фетисов (экс-сенатор и бывший владелец «Моего банка») теперь представлены как бизнесмены Кипра. Лена Батурина (Inteco Management) в списке предпринимателей из Великобритании, Алексей Кузьмичев («Альфа-Групп») – из Франции, Денис Штенгелов («КДВ групп») – из Австралии, Петр Авен (Альфа-Банк) – из Латвии.
В 2025 г. количество российских бизнесменов, вошедших в мировой рейтинг Forbes, увеличилось до рекордного значения – 146 человек, 15 из которых включены в список впервые. Среди них владелица группы «Алькор и Ко» («ЛʼЭтуаль», «Подружка») Татьяна Володина ($1,1 млрд), ставшая пятой женщиной-миллиардером в РФ. Самым состоятельным россиянином второй год подряд признан Алекперов.