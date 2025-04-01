24 российских миллиардера перестали упоминатьcя в списке Forbes как россияне

В 2025 г. количество российских бизнесменов, вошедших в мировой рейтинг Forbes, увеличилось до рекордного значения – 146 человек, 15 из которых включены в список впервые. Среди них владелица группы «Алькор и Ко» («ЛʼЭтуаль», «Подружка») Татьяна Володина ($1,1 млрд), ставшая пятой женщиной-миллиардером в РФ. Самым состоятельным россиянином второй год подряд признан Алекперов.