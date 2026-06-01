Bloomberg: состояние российских миллиардеров выросло на $21,85 млрд
Совокупное состояние самых богатых российских предпринимателей с начала 2026 г. увеличилось на $21,847 млрд. Такие данные приводятся в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Согласно опубликованному индексу, наибольший прирост капитала среди российских участников рейтинга зафиксирован у сооснователя «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко. С начала года его состояние выросло на $5,63 млрд и достигло $24,6 млрд. Значительное увеличение также показали глава «Новатэка» Леонид Михельсон, чье состояние выросло на $4,15 млрд до $27,8 млрд, и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, прибавивший $3,66 млрд. Его капитал Bloomberg оценил в $29,9 млрд.
По данным агентства, капитал предпринимателя Михаила Прохорова с начала года сократился на $4,6 млрд и составил $12 млрд. Состояние сооснователя Telegram Павла Дурова уменьшилось на $2,2 млрд до $12,2 млрд.
Bloomberg Billionaires Index публикуется с 2012 г. и отражает изменения благосостояния 500 самых состоятельных людей мира.
По данным BBI за 1 мая, совокупное состояние крупнейших российских предпринимателей с начала 2026 г. увеличилось на $16,1 млрд. В список 500 богатейших людей мира входят 20 граждан России, их общее состояние оценивается в $315,3 млрд. Индекс рассчитывается исходя из стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями, а также финансовых показателей бизнеса.
Лидером мирового рейтинга стал американский предприниматель Илон Маск – его состояние с начала года выросло на $31,5 млрд и достигло $651 млрд. На втором и третьем местах – сооснователи Google Ларри Пейдж ($325 млрд) и Сергей Брин ($301 млрд), чьи состояния увеличились на $55,5 млрд и $51,3 млрд соответственно.
23 апреля в новом рейтинге Forbes первое место в списке миллиардеров с гражданством России занял с большим отрывом председатель совета директоров «Северстали», владелец золотодобывающей компании Nordgold Алексей Мордашов. Forbes подчеркнул, что впервые в истории рейтинга состояние российского миллиардера составило более $30 млрд.