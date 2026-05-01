Состояние миллиардеров из РФ выросло на $16 млрд с начала года
Совокупное состояние крупнейших российских предпринимателей с начала 2026 г. увеличилось на $16,1 млрд, следует из расчетов «РИА Новости» на основе данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
По состоянию на 1 мая в список 500 богатейших людей мира входят 20 граждан России, их общее состояние оценивается в $315,3 млрд. Индекс рассчитывается исходя из стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями, а также финансовых показателей бизнеса.
Лидером мирового рейтинга остается американский предприниматель Илон Маск – его состояние с начала года выросло на $31,5 млрд и достигло $651 млрд. На втором и третьем местах – сооснователи Google Ларри Пейдж ($325 млрд) и Сергей Брин ($301 млрд), чьи состояния увеличились на $55,5 млрд и $51,3 млрд соответственно.
Основатель Amazon Джефф Безос занимает четвертое место с состоянием $283 млрд (+$29,8 млрд), пятерку замыкает глава Meta Марк Цукерберг, чье состояние сократилось на $16,4 млрд – до $217 млрд.
23 апреля в новом рейтинге Forbes первое место в списке миллиардеров с гражданством России занял с большим отрывом председатель совета директоров «Северстали», владелец золотодобывающей компании Nordgold Алексей Мордашов. Forbes подчеркивает, что впервые в истории рейтинга состояние российского миллиардера составило более $30 млрд.
На втором месте в рейтинге находится Владимир Потанин, президент холдинга «Интеррос», президент ГМК «Норильский никель». Его состояние оценивается в $29,7 млрд. Третью строчку занял председатель общественного совета фонда «Наше будущее» Вагит Алекперов с состоянием $29,5 млрд.